Engulfingfinder

L'indicateur est basé sur l'identification des motifs de chandelier d'engulfing dans l'intervalle de temps actuel. Lorsque de tels motifs sont trouvés, il génère des signaux d'achat et de vente représentés respectivement par des flèches vers le haut et vers le bas.





Cependant, c'est à l'utilisateur de déterminer la tendance dominante. Une fois la tendance identifiée, l'utilisateur devrait trader en accord avec le signal correspondant qui s'aligne avec la direction de la tendance.