Gold Ultimate_bs représente un indicateur sophistiqué de trading forex MT4 conçu pour le XAUUSD, englobant diverses stratégies et techniques de gestion, y compris la stratégie de Martingale. Cet indicateur fonctionne de manière autonome, sélectionnant des transactions à des moments spécifiques de la journée après avoir passé plusieurs vérifications et filtres. Il intègre des protocoles robustes de gestion des risques, fermant automatiquement les transactions lorsqu'elles atteignent des seuils de profit ou de perte prédéfinis pour protéger le capital. De plus, il dispose d'une fonctionnalité de point mort qui se déclenche dans des conditions spécifiques, ajustant les niveaux de stop-loss pour atténuer les risques une fois qu'une transaction a atteint un certain niveau de profit. Avec ses fonctionnalités avancées, Gold Ultimate_bs offre aux traders un ensemble complet d'outils pour naviguer efficacement sur le marché du XAUUSD.