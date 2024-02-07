Trade Grid

Trade Pinbar Miracle Obinna Okafor Indicateurs

Cet indicateur repère les chandeliers en forme de pinbar sur le graphique et affiche une flèche en tant que signal de transaction basé sur le motif du chandelier. Il propose des fonctionnalités conviviales, telles que des notifications push et d'autres types d'alertes. Il est très efficace pour identifier les points d'entrée ou les retournements potentiels à des prix de prime ou de remise. De plus, il fonctionne sur n'importe quelle période de temps.