Trade Grid
- Experts
- Miracle Obinna Okafor
- Version: 1.0
Le bot Trade Grid permet de simplifier le trading en exécutant plusieurs ordres en un seul clic, selon les spécifications de l'utilisateur. Ces ordres sont initiés instantanément à l'aide des boutons EA sur le graphique et peuvent être tous fermés simultanément à l'aide du bouton de fermeture également situé sur le graphique. De plus, Trade Grid gère efficacement les transactions en les fermant automatiquement dès qu'elles atteignent un seuil prédéfini de profit ou de perte.
