MA with Dynamic Borders mg

Indicateur Crypto_Forex « Moyenne Mobile avec Bordures Dynamiques » pour MT4.





- L'indicateur possède une fonctionnalité unique : les bordures de volatilité dynamiques.

- Les bordures de volatilité dynamiques utilisent les valeurs de la plage réelle moyenne pour le calcul.

- Cet indicateur est idéal pour le ciblage TakeProfit et la configuration SL sur les lignes de bordure.

- L'indicateur est également idéal pour combiner avec les signaux Price Action.





