MA with Dynamic Borders mg
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.2
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « Moyenne Mobile avec Bordures Dynamiques » pour MT4.
- L'indicateur possède une fonctionnalité unique : les bordures de volatilité dynamiques.
- Les bordures de volatilité dynamiques utilisent les valeurs de la plage réelle moyenne pour le calcul.
- Cet indicateur est idéal pour le ciblage TakeProfit et la configuration SL sur les lignes de bordure.
- L'indicateur est également idéal pour combiner avec les signaux Price Action.
