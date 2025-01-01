- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Reserve
Alloue la mémoire pour augmenter la taille du tableau.
|
bool Reserve(
Paramètres
size
[in] Le nombre d'éléments supplémentaires du tableau.
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si le nombre d'éléments à réserver est inférieur ou égal à 0 ou si la taille du tableau n'a pas pu être augmentée.
Note
Pour réduire la fragmentation de la mémoire, le changement de la taille du tableau est réalisé avec le pas définit précédemment grâce à la méthode Step (int), ou avec un pas de 16 sinon.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CArrayInt::Reserve(int)