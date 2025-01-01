DocumentationSections
Shutdown

Réinitialise le tableau et désalloue toute la mémoire.

bool  Shutdown()

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si une erreur est survenue.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayInt::Shutdown()
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ajoute des éléments au tableau
   //--- . . .
   //--- détruit le tableau
   if(!array.Shutdown())
     {
      printf("Shutdown error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }
