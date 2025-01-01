DocumentationSections
Resize

Définit une nouvelle taille du tableau (plus petite).

bool  Resize(
   int  size      // Nombre d'éléments à réserver
   )

Paramètres

size

[in]  Nouvelle taille du tableau.

Valeur de Retour

true - en cas de succès, false - en cas d'échec dû à une tentative de mettre une taille inférieure à 0.

Note

Changer la taille du tableau permet d'optimiser l'utilisation de la mémoire. Les éléments situés sur la droite du tableau seront perdus. Pour réduire la fragmentation de la mémoire, le changement de taille du tableau est réalisé en utilisant la pas définit grâce à la méthode Step (int), ou avec un pas de 16 sinon (valeur par défaut).

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayInt::Resize(int)
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ajoute des éléments au tableau
   //--- . . .
   //--- redimmensionne le tableau
   if(!array.Resize(10))
     {
      printf("Resize error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }