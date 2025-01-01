//--- exemple d'utilisation de CArrayInt::InsertSort(int)

#include <Arrays\ArrayInt.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayInt *array=new CArrayInt;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- ajoute des éléments au tableau

//--- . . .

//--- trie le tableau

array.Sort();

//--- insérer l'élément

if(!array.InsertSort(10000))

{

printf("Insert error");

delete array;

return;

}

//--- supprime le tableau

delete array;

}