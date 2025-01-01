DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayIntShift 

Shift

Déplace un élément du tableau depuis la position donnée et d'un décalage donné.

bool  Shift(
   int  pos,       // Position
   int  shift      // Décalage
   )

Paramètres

pos

[in]  Position de l'élément à déplacer dans le tableau

shift

[in]  Valeur de déplacement (positif ou négatif).

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être déplacé.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayInt::Shift(int,int)
#include <Arrays\ArrayInt.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayInt *array=new CArrayInt;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- ajoute des éléments au tableau
   //--- . . .
   //--- décale l'élément
   if(!array.Shift(10,-5))
     {
      printf("Shift error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }