CArrayInt

La classe CArrayInt est la classe des tableaux dynamiques de variables de type int ou uint.

Description

La classe CArrayInt permet de travailler avec les tableaux dynamiques de variables de type int ou uint. La classe implémente les fonctions d'ajout, d'insertion et de suppression des éléments dans un tableau, dans un tableau trié, et la recherche dans un tableau trié. Elle implémente également les méthodes permettant de travailler avec les fichiers.

Déclaration

class CArrayInt : public CArray

Titre

#include <Arrays\ArrayInt.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CArray CArrayInt Descendants directs CSpreadBuffer

Méthodes de Classe

Contrôle de la mémoire Reserve Alloue la mémoire pour augmenter la taille du tableau Resize Définit une nouvelle taille du tableau (plus petite) Shutdown Réinitialise le tableau et désalloue toute la mémoire Méthode d'ajout Add Ajoute un élément à la fin du tableau AddArray Ajoute des éléments d'un autre tableau à la fin du tableau AddArray Ajoute des éléments d'un autre tableau à la fin du tableau Insert Insére un élément dans le tableau à la position spécifiée InsertArray Insére un tableau d'éléments à la position spécifiée InsertArray Insére un tableau d'éléments à la position spécifiée AssignArray Copie les éléments d'un autre tableau AssignArray Copie les éléments d'un autre tableau Méthodes de mise à jour Update Met à jour l'élément situé à la position spécifiée Shift Déplace un élément du tableau depuis la position donnée et d'un décalage donné Méthodes de suppression Delete Supprime l'élément du tableau situé à la position spécifiée DeleteRange Supprime un groupe d'éléments du tableau à partir de la position spécifiée Méthodes d'accès At Retourne l'élément du tableau situé à la position spécifiée Méthodes de comparaison CompareArray Compare le tableau avec un autre tableau CompareArray Compare le tableau avec un autre tableau Opérations avec les tableaux triés InsertSort Insére un élément dans un tableau trié Search Recherche un élément du tableau égal au modèle donné SearchGreat Cherche un élément supérieur à celui donné dans un tableau trié SearchLess Cherche un élément inférieur à celui donné dans un tableau trié SearchGreatOrEqual Cherche un élément supérieur ou égal à celui donné dans un tableau trié SearchLessOrEqual Cherche un élément inférieur ou égal à celui donné dans un tableau trié SearchFirst Cherche le premier élément égal au modèle dans un tableau trié SearchLast Cherche le dernier élément égal au modèle dans un tableau trié SearchLinear Cherche l'élément égal à celui donné dans un tableau Entrée/Sortie virtual Save Sauvegarde le tableau de données dans un fichier virtual Load Charge les données du tableau depuis un fichier. virtual Type Retourne l'identifiant du type du tableau