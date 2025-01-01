At

Retourne l'élément du tableau situé à la position spécifiée.

int At(

int pos

) const

Paramètres

pos

[in] Position de l'élément désiré dans le tableau.

Valeur de Retour

La valeur de l'élément en cas de succès, INT_MAX si la position donnée n'existe pas (la dernière erreur est ERR_OUT_OF_RANGE).

Note

INT_MAX peut bien sûr être une valeur valide pour un élément, il faut donc toujours vérifier le code de la dernière erreur si une valeur est retournée.

Exemple :