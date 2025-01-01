- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TryGetMin
- TryGetMax
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
- GetViewBetween
- GetReverse
IsSupersetOf
Détermine si le set trié actuel est un sur-ensemble de la collection ou du tableau spécifié.
Version utilisant une collection implémentant l'interface ICollection<T>.
|
bool IsSupersetOf(
Version utilisant un tableau.
|
bool IsSupersetOf(
Paramètres
*collection
[in] Une collection pour déterminer la relation.
&collection[]
[in] Un tableau pour déterminer la relation.
Valeur de Retour
Retourne true si le set trié courant est un sur-ensemble, ou false sinon.