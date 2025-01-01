SymmetricExceptWith

Effectue l'opération de différence symétrique entre la collection courante et la collection passée en argument (tableau). Elle modifie la collection courante pour ne contenir que les éléments qui se trouvent dans l'objet source ou dans la collection spécifiée (tableau) mais pas dans les deux.

Version utilisant une collection implémentant l'interface ICollection<T>.

void SymmetricExceptWith(

ICollection<T>* collection

);

Version utilisant un tableau.

void SymmetricExceptWith(

T& array[]

);

Paramètres

*collection

[in] Une collection avec laquelle produire la différence symétrique.

&collection[]

[in] Un tableau avec lequel produire la différence symétrique.

Note

Le résultat est écrit dans la collection courante (tableau).