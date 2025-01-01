DocumentationSections
CopyTo

Copie tous les éléments d'un set trié dans le tableau spécifié en commençant à l'indice spécifié.

int CopyTo(
   T&         dst_array[],     // le tableau de destination
   const int  dst_start=0      // l'indice de départ for writing
   );

Paramètres

&dst_array[]

[out] Un tableau dans lequel les éléments du set seront écrits.

dst_start=0

[in] Un indice du tableau à partir duquel la copie commence.

Valeur de Retour

Retourne le nombre d'éléments copiés.