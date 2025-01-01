- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TryGetMin
- TryGetMax
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
- GetViewBetween
- GetReverse
CopyTo
Copie tous les éléments d'un set trié dans le tableau spécifié en commençant à l'indice spécifié.
|
int CopyTo(
Paramètres
&dst_array[]
[out] Un tableau dans lequel les éléments du set seront écrits.
dst_start=0
[in] Un indice du tableau à partir duquel la copie commence.
Valeur de Retour
Retourne le nombre d'éléments copiés.