Overlaps
Détermine si le set trié actuel chevauche la collection ou le tableau spécifié.
Version utilisant une collection implémentant l'interface ICollection<T>.
|
bool Overlaps(
Version utilisant un tableau.
|
bool Overlaps(
Paramètres
*collection
[in] Une collection pour déterminer le chevauchement.
&collection[]
[in] Un tableau pour déterminer le chevauchement.
Valeur de Retour
Retourne true si le set trié actuel et une collection ou un tableau se chevauchent, ou false sinon.