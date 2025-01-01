DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCSortedSet<T>Add 

Add

Ajoute un élémént à un set trié.

bool Add(
    value     // la valeur de l'élément
   );

Paramètres

value

[in]  La valeur de l'élément à ajouter.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.