Add

Ajoute un élémént à un set trié.

bool  Add(
   T  value      // la valeur de l'élément
   );

Paramètres

value

[in]  La valeur de l'élément à ajouter.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.