DocumentationSections
Référence MQL5Fonctions de ConversionCharArrayToStruct 

CharArrayToStruct

Copie un tableau d'éléments de type uchar dans une structure POD.

bool  CharArrayToStruct(
   void&         struct_object,    // structure
   const uchar&  char_array[],     // tableau
   uint          start_pos=0       // position de départ dans le tableau
   );

Paramètres

struct_object

[in]  Référence sur n'importe quel type de structure POD  (ne contenant que des types de données simples).

char_array[]

[in]  tableau d'éléments de type uchar.

start_pos=0

[in]  Position dans le tableau à partir de laquelle la copie des données commence.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon false.

 

Exemple :

#define DATA_TOTAL 4
 
MqlRates ExtDataRates[DATA_TOTAL];
uchar    ExtCharArray[];
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- copie les données des 4 dernières barres dans le tableau de uchar
   ResetLastError();
   for(int i=0i<DATA_TOTALi++)
     {
      if(!CopyRatesToCharArray(iExtCharArray))
         return;
     }
 
//--- copie toutes les données disponibles dans le tableau de structure MqlRates dans une boucle, de la quantité de données du tableau uchar
   for(int i=0i<DATA_TOTALi++)
     {
      ResetLastError();
      if(!CharArrayToStruct(ExtDataRates[i], ExtCharArraysizeof(MqlRates)*i))
        {
         Print("CharArrayToStruct() failed. Error code: "GetLastError());
         return;
        }
      //--- lors de la copie réussie des données du tableau de uchar dans la structure MqlRates,
      //--- écrit dans le journal les données copiées dans la structure
      MqlRatesPrint(ExtDataRates[i]);
     }
 
   /*
  résultat :
   MqlRates data:
    Time = 2024.02.21 09:00;
    Open = 1.08116;
    High = 1.08141;
    Low = 1.08062;
    Close = 1.08124;
    Tick volume = 5344;
    Spread = 1;
    Real volume = 0
 
   MqlRates data:
    Time = 2024.02.21 08:00;
    Open = 1.08149;
    High = 1.08153;
    Low = 1.08073;
    Close = 1.08114;
    Tick volume = 3607;
    Spread = 2;
    Real volume = 0
 
   MqlRates data:
    Time = 2024.02.21 07:00;
    Open = 1.08143;
    High = 1.08165;
    Low = 1.08122;
    Close = 1.08150;
    Tick volume = 2083;
    Spread = 0;
    Real volume = 0
 
   MqlRates data:
    Time = 2024.02.21 06:00;
    Open = 1.08178;
    High = 1.08190;
    Low = 1.08132;
    Close = 1.08142;
    Tick volume = 1733;
    Spread = 0;
    Real volume = 0
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Copie les données de la barre dans le tableau uchar              |
//| de l'index spécifié dans la structure MqlRates                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CopyRatesToCharArray(const int indexuchar &data_array[])
  {
   MqlRates rates[1];
   uint     start=sizeof(MqlRates);
 
   ResetLastError();
   if(CopyRates(Symbol(), PERIOD_CURRENTindex1rates)!=1)
     {
      Print("CopyRates() failed. Error code: "GetLastError());
      return(false);
     }
   if(!StructToCharArray(rates[0], data_arraystart*index))
     {
      Print("StructToCharArray() failed. Error code: "GetLastError());
      return(false);
     }
 
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ecrit les champs de la structure MqlRates dans le journal        |
//+------------------------------------------------------------------+
void MqlRatesPrint(MqlRates &rates)
  {
//--- crée la chaîne de sortie
   string text=StringFormat(" Time = %s;\n"
                            " Open = %.*f;\n"
                            " High = %.*f;\n"
                            " Low = %.*f;\n"
                            " Close = %.*f;\n"
                            " Tick volume = %I64u;\n"
                            " Spread = %d;\n"
                            " Real volume = %I64u",
                            TimeToString(rates.time),
                            _Digitsrates.open,
                            _Digitsrates.high,
                            _Digitsrates.low,
                            _Digitsrates.close,
                            rates.tick_volume,
                            rates.spread,
                            rates.real_volume);
//--- écrit l'en-tête et la chaîne de sortie dans le journal
   Print("MqlRates data:\n"text"\n");
  }

Voir aussi

StringToCharArray, ShortArrayToString, StructToCharArray, Utilisation d'une Page de Code (codepage), FileReadStruct, Unions (union), MathSwap