Cet indicateur est basé sur les lectures de l'indicateur Fatl et l'analyse d'un ensemble de ses lignes de signaux. L'algorithme de calcul des lignes de signaux est le suivant. Toute valeur de période de l'ensemble des lignes de signaux est calculée par la formule de progression arithmétique :

SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step

La valeur de la variable Number varie de zéro à StepsTotal. Les valeurs de périodes obtenues sont ajoutées au tableau des variables et utilisées à chaque tick de l'indicateur pour obtenir le tableau des valeurs moyennes de l'indicateur Fatl. Sur la base de ce tableau, les directions de la tendance actuelle pour chacune des moyennes sont calculées et les nombres de tendances positives et négatives sont déterminés pour l'ensemble du tableau des valeurs moyennes de Fatl.

Les nombres finaux de tendances positives et négatives sont moyennés et utilisés comme lignes indicatrices qui forment un histogramme coloré affiché à l'aide du style DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. La direction de la tendance de cet indicateur est déterminée par la couleur de l'histogramme et la force de la tendance par sa largeur.

Quatre couleurs sont utilisées pour indiquer la tendance pour chacune des deux directions de tendance : si les valeurs de l'histogramme n'entrent pas dans les zones de surachat et de survente, les couleurs de l'indicateur sont plus foncées, lorsque les niveaux de survente et de surachat sont franchis, les couleurs de l'indicateur deviennent plus claires.

input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price= PRICE_CLOSE ; input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; input int StartLength= 3 ; input int WPhase= 100 ; input uint Step= 5 ; input uint StepsTotal= 10 ; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; input int SmoothLength= 3 ; input int SmoothPhase= 100 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input uint UpLevel= 80 ; input uint DnLevel= 20 ; input color UpLevelsColor=Blue; input color DnLevelsColor=Blue; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1;

Les algorithmes de calcul de la moyenne de l'indicateur peuvent être modifiés selon dix variantes possibles :

SMA - moyenne mobile simple ; EMA - moyenne mobile exponentielle ; SMMA - moyenne mobile lissée ; LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ; JJMA - moyenne adaptative JMA ; JurX - moyenne ultralinéaire ; ParMA - moyenne parabolique ; T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ; VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ; AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Parry Kaufman.

Il convient de prêter attention au fait que les paramètres de type Phase ont des significations très différentes selon les algorithmes de calcul de la moyenne. Pour JMA, il s'agit d'une variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également égal à 2.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".

Fig.1 Indicateur UltraFatl