UltraFatl - Indikator für den MetaTrader 5
Dieser Indikator basiert auf dem Fatl Indikator und analysiert seine Signallinien. Der Algorithmus für die Berechnung der Signallinien ist wie folgt. Die Periode jeder Signallinie wird durch die arithmetische Progressionsformel berechnet:
SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step
Der Wert der Number Variablen variiert von 0 bis StepsTotal. Die Werte des Fatl Indikators mit verschiedenen Perioden werden für die Berechnung der gemittelten Werte des Fatl Indikators verwendet. Die Berechnung der aktuellen Trendrichtung basiert auf den gemittelten Trendwerten aller Signallinien.
Schlußendlich werden die positiven und negativen Werte des Trends gemittelt und als Indikatorlinien verwendet, welche als farbiges Histogramm dargestellt und im DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 Drawing Style dargestellt werden. Die Histogrammfarbe hängt von der Trendrichtung ab, das Histogramm hängt von der Stärke des Trends ab.
Für jede Trendrichtung werden 4 Farben im Histogramm verwendet. Für Indikatorwerte außerhalb des Überkauft- und Überverkauftlevels werden dunkle Farben verwendet. Für die Überkauft/Überverkauftwerte werden helle Farben verwendet.
Indikator Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //| INDIKATOR EINGABEPARAMETER | //+----------------------------------------------+ input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // Verwendeter Preis //---- input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; // Glättungsmethode input int StartLength=3; // Anfängliche Glättungsperiode input int WPhase=100; // Phase //---- input uint Step=5; // Schritt input uint StepsTotal=10; // Schritte insgesamt //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Glättungsmethode input int SmoothLength=3; // Glättungslänge input int SmoothPhase=100; // Phase input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // Angewendeter Preis //---- input uint UpLevel=80; // Überkauftlevel (in %) input uint DnLevel=20; // Überverkauftlevel (in %) input color UpLevelsColor=Blue; // Farbe des Überkauftlevels input color DnLevelsColor=Blue; // Farbe des Überverkauftlevels input STYLE Levelstyle=DASH_; // Level Stil input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Level Breite
Beim Indikator ist es möglich die Glättung aus Dutzenden von verschiedenen Versionen auszuwählen:
- SMA - einfacher Gleitender Durchschnitt;
- EMA - exponentieller Gleitender Durchschnitt;
- SMMA - geglätteter Gleitender Durchschnitt;
- LWMA - linear gewichteter Gleitender Durchschnitt;
- JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt;
- JurX - ultralineare Glättung;
- ParMA - parabolische Glättung;
- T3 - (Tillsons mehrfach expontentielles) Tillson's multiple exponential smoothing;
- VIDYA - Glättung mit Hilfe von Tushar Chande's Algorithmus;
- AMA - Glättung mit Hilfe von Perry Kaufman's Algorithmus.
Es sollte darauf hingewiesen werden, dass Phase1 und Phase2 Parameter völlig verschiedene Bedeutung für verschiedene Glättungsalgorithmen haben. Für den JMA handelt es sich um eine externe Phasenvairable mit Werten von -100 bis +100. Für T3 ist es das Glättungsverhältnis multipliziert mit 100 um ihn besser darstellen zu können, für VIDYA ist eine eine CMO Oszillator Periode und für den AMA ist eine die langsame EMA Periode. In den anderen Algorithmen beeinflussen diese Parameter die Glättung nicht. Für die AMA fast EMA Periode ist es ein fixer Wert, dieser ist standardmäßig 2. Das Verhältnis vom potenzieren ist für den AMA ebenso 2.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
UltraFatl Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/788
