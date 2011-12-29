Ставь лайки и следи за новостями
UltraFatl - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3808
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
В основе этого индикатора лежат показания индикатора Fatl и анализ множества его сигнальных линий. Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии:
SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step
Значение переменной Number изменяется в пределах от нуля и до StepsTotal. Полученные значения периодов складываются в массив переменных и используются на каждом тике индикатора для получения массива усредненных значений индикатора Fatl. На основе этого массива вычисляются направления текущего тренда для каждого из усреднений и определяются количества положительных и отрицательных трендов для всего массива усредненных значений Fatl.
Итоговые положительное и отрицательное количество трендов усредняются и используются в качестве линий индикатора, которые образуют цветную гистограмму, отображаемое при помощи стиля DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. Направление тренда в данном индикаторе определяется цветом гистограммы, а сила тренда её шириной.
Для индикации тренда используется по четыре цвета для каждого из двух направлений тренда: если значения гистгораммы не заходят в зоны перекупленности и перепроданности, то цвета индикатора имеют более тёмную окраску, при пробое уровней перепроданности и перекупленности цвета индикатора становятся более светлыми.Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // Использованная цена //---- input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; // Метод усреднения input int StartLength=3; // Стартовый период усреднения input int WPhase=100; // Параметр усреднения //---- input uint Step=5; // Шаг изменения периода input uint StepsTotal=10; // Количество изменений периода //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Метод сглаживания input int SmoothLength=3; // Глубина сглаживания input int SmoothPhase=100; // Параметр сглаживания input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // Ценовая константа //---- input uint UpLevel=80; // Уровень перекупленности в %% input uint DnLevel=20; // Уровень перепроданности в %% input color UpLevelsColor=Blue; // Цвет уровня перекупленности input color DnLevelsColor=Blue; // Цвет уровня перепроданности input STYLE Levelstyle=DASH_; // Стиль уровней input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Толщина уровней //+----------------------------------------------+
Алгоритмы усреднения в индикаторе можно менять, используя для этого десять возможных вариантов:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор UltraFatl
В основе этого сигнального трендового индикатора лежат показания пользовательского индикатора Spearman Rank Correlation и анализ трендовой направленности множества его сигнальных линий.StoDiv
Типичный семафорный сигнальный индикатор с использованием стохастического осциллятора и фракталов.
DSS Bressert - дважды сглаженный стохастик (Double Smoothed Stochastic Indicator by Walter Bressert). Интерпретация значений индикатора DSS аналогична индикатору Stochastic - значения выше 80 свидетельствуют о перекупленности рынка, значения ниже 20 свидетельствуют о перепроданности рынка.Ultimate_Oscillator
Окончательный осциллятор (Ultimate Oscillator), предложенный Ларри Вильямсом (Larry Williams), представляет собой средневзвешенное значение трех индикаторов Stochastic, определенных на коротком, среднем и длинном периодах.