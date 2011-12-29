CodeBaseРазделы
UltraFatl - индикатор для MetaTrader 5

В основе этого индикатора лежат показания индикатора Fatl и анализ множества его сигнальных линий. Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии:

SignalPeriod(Number)  =  StartLength +  Number * Step

Значение переменной Number изменяется в пределах от нуля и до StepsTotal. Полученные значения периодов складываются в массив переменных и используются на каждом тике индикатора для получения массива усредненных значений индикатора Fatl. На основе этого массива вычисляются направления текущего тренда для каждого из усреднений и определяются количества положительных и отрицательных трендов для всего массива усредненных значений Fatl.

Итоговые положительное и отрицательное количество трендов усредняются и используются в качестве линий индикатора, которые образуют цветную гистограмму, отображаемое при помощи стиля DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. Направление тренда в данном индикаторе определяется цветом гистограммы, а сила тренда её шириной.

Для индикации тренда используется по четыре цвета для каждого из двух направлений тренда: если значения гистгораммы не заходят в зоны перекупленности и перепроданности, то цвета индикатора имеют более тёмную окраску, при пробое уровней перепроданности и перекупленности цвета индикатора становятся более светлыми.

Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE;    // Использованная цена
//----
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;            // Метод усреднения
input int StartLength=3;                            // Стартовый период усреднения                    
input int WPhase=100;                               // Параметр усреднения
//----  
input uint Step=5;                                  // Шаг изменения периода
input uint StepsTotal=10;                           // Количество изменений периода
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA;        // Метод сглаживания
input int SmoothLength=3;                           // Глубина сглаживания
input int SmoothPhase=100;                          // Параметр сглаживания
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;             // Ценовая константа
//----                          
input uint UpLevel=80;                              // Уровень перекупленности в %%
input uint DnLevel=20;                              // Уровень перепроданности в %%
input color UpLevelsColor=Blue;                     // Цвет уровня перекупленности
input color DnLevelsColor=Blue;                     // Цвет уровня перепроданности
input STYLE Levelstyle=DASH_;                      // Стиль уровней
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;                  // Толщина уровней                       
//+----------------------------------------------+ 

Алгоритмы усреднения в индикаторе можно менять, используя для этого десять возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор UltraFatl

