Este indicador se baseia nos valores do indicador Fatl e na análise de suas linhas de sinal. O cálculo do algoritmo das linhas de sinal se encontram a seguir. O período de cada linha de sinal é calculado pela fórmula da progressão aritmética:
SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step
O valor da variável Number varia de zero a StepsTotal. Os valores do indicador Fatl com diferentes períodos são usados para o cálculo de seus valores médios. O cálculo da direção da tendência atual se baseia nos valores médios da tendência para todas as linhas de sinais.
Finalmente, os valores positivos e negativos são suavizados e, por sua vez são usadas como linhas do indicador que formam o histograma colorido e plotado usando o estilo de desenho DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. A cor do histograma determina a direção da tendência, a largura do histograma depende da força da tendência.
Para cada direção da tendência, são usadas 4 cores no histograma. Para os valores fora dos níveis de sobrecompra e sobrevenda as cores são mais escuras. Para os valores entre os níveis de sobrecompra / sobrevenda a cor é clara.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // Preço aplicado //---- input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; // Método suavizado input int StartLength=3; // Período inicial suavizado input int WPhase=100; // Phase //---- input uint Step=5; // Passo input uint StepsTotal=10; // Total de passos //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Método de suavização input int SmoothLength=3; // Tamanho da suavização input int SmoothPhase=100; // Phase input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // Preço aplicado //---- input uint UpLevel=80; // Nível de sobrecompra (in %) input uint DnLevel=20; // Nível de sobrevenda (in %) input color UpLevelsColor=Blue; // Cor do nível de sobrecompra input color DnLevelsColor=Blue; // Cor do níbel de sobrevenda input STYLE Levelstyle=DASH_; // Estilo do nível input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Largura do nível
Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que os parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Indicador UltraFatl
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/788
