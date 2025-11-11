L'indicateur XR-Squared utilise la régression linéaire pour déterminer s'il existe ou non une tendance sur le marché.

La ligne XR-Squared elle-même et deux niveaux pour le marché en tendance et le marché sans tendance sont représentés sur le graphique. Les valeurs de l'indicateur sont comprises entre 0 et 100. Lorsque l'indicateur est inférieur à 30, le marché est considéré comme étant sans tendance, tandis que lorsque l'indicateur est supérieur à 70, le marché est considéré comme étant en tendance. Au fur et à mesure que la tendance se développe, la ligne XR-Squared passe d'un niveau sans tendance à un niveau avec tendance. Lorsque le marché atteint un sommet et qu'une consolidation se produit, l'indicateur baisse à nouveau.

Plus la valeur de l'indicateur XR-carré est élevée, plus il est probable que la tendance émergente soit statistiquement significative. En fonction de la période, le niveau critique de la force de la tendance diminue.

Paramètres d'entrée :

input int XPeriod= 14 ; input Smooth_Method RMethod=MODE_JJMA; input int RPeriod= 3 ; input int RPhase= 100 ; input Smooth_Method SignMethod= MODE_SMA ; input int SignPeriod= 14 ; input int SignPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ;

Dans cet indicateur, la méthode de calcul de la moyenne peut être modifiée :

SMA - moyenne mobile simple ; EMA - moyenne mobile exponentielle ; SMMA - moyenne mobile lissée ; LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ; JJMA - moyenne adaptative JMA ; JurX - moyenne ultralinéaire ; ParMA - moyenne parabolique ; T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ; VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ; AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de prêter attention au fait que les paramètres de type Phase ont des significations très différentes selon les algorithmes de calcul de la moyenne. Pour JMA, il s'agit d'une variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également fixé à 2.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".