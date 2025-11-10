Auteur réel :

GwadaTradeBoy

Cet indicateur est basé sur la première version du système de trading Sidus (méthode Sidus). Il indique les points d'entrée sur le marché.

Algorithme de la stratégie de trading de la méthode Sidus :

Le meilleur avantage de la stratégie de trading de la méthode Sidus est le fait que vous n'aurez pas besoin d'ajouter des filtres supplémentaires lorsque vous la traderez. Il y a des pertes lors de la négociation de cette stratégie, mais elles ne sont pas très fréquentes. Cette stratégie de trading rend le trading sur le marché FOREX très rentable, son essence est très facile à comprendre, il est facile de trouver des points d'entrée sur le marché, ainsi que d'exécuter l'entrée dans une position de trading.



Les principales caractéristiques de la stratégie de trading "méthode Sidus" :

Paires de devises : EUR/GBP et EUR/USD. Il peut y en avoir d'autres, mais la méthode a été testée sur ces paires ;

Intervalle de temps - H1 (ou 30 minutes, mais il y a plus de faux signaux sur cet intervalle) ;

Moyenne mobile exponentielle: 18 EMA et 28 EMA ;

Moyennemobile pondérée: 5 WMA et 8 WMA.



Les moyennes mobiles 18 EMA et 28 EMA sont deux lignes mobiles qui forment un tunnel. Cette propriété vous aidera à trouver et à identifier le début et la fin d'une tendance à long terme. Les moyennes mobiles 5 WMA et 8 WMA vous indiqueront où effectuer un trade sur la tendance, et vous aideront également à connaître la force d'une tendance à court terme.



Signaux de trading pour l'entrée sur le marché à l'aide de la "méthode Sidus":



N'ouvrez une position de trading que lorsque le tunnel est très étroit ou entrelacé :

Ouverture d'une position d'achat : les moyennes mobiles 5 WMA et 8 WMA traversent le tunnel de bas en haut. De plus, si vous remarquez que la 5 WMA croise également la 8 WMA du bas vers le haut, ce signal est très fort !

Ouverture d'une position de vente : les moyennes mobiles 5 WMA et 8 WMA croisent le tunnel du haut vers le bas. De plus, si vous remarquez que la 5 WMA croise également la 8 WMA de haut en bas, il s'agit également d'un très bon signal pour entrer sur le marché.

Signaux de trading pour sortir du marché, qui indiquent la fin de la tendance selon la "méthode Sidus" :

Acheter : le prix sur le graphique a atteint le sommet et la 5 WMA comme s'il "plongeait" sous la moyenne mobile 8 WMA - vous devriez fermer la position de trading ouverte.

Vendre : le prix sur le graphique a atteint le bas et la moyenne mobile 5 WMA "saute" au-dessus de la 8 WMA - vous devez fermer la position de trading.



Vous devez également TOUJOURS fermer une position ouverte dès que les limites du tunnel commencent à se croiser, ou lorsqu'elles se rapprochent et deviennent similaires à une moyenne mobile. C'est un très bon signe de changement de la tendance actuelle. Si vous le remarquez, vous devez fermer la position ouverte et ouvrir une position de trading dans la direction opposée.



Si vous êtes dans un trade et que les 5 WMA et 8 WMA se croisent dans le tunnel, soyez très prudent. Si les limites du tunnel ne sont pas encore franchies, tout est normal, mais c'est souvent le premier signe qu'elles le seront bientôt - soyez prêt à fermer la position.

Cet indicateur a été mis en œuvre pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 25.10.2007.



