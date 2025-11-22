Le véritable auteur :

Rosh

L'indicateur Double Smoothed Stochastics a été proposé indépendamment par William Blau (William Blau) et Walter Bressert (Walter Bressert). La méthode de calcul de l'indicateur DSS est similaire à celle de l'indicateur stochastique, la particularité de cet indicateur étant l'utilisation d'un double lissage exponentiel pour calculer les valeurs.

L'interprétation des valeurs de l'indicateur DSS est similaire à celle de l'indicateur stochastique - les valeurs supérieures à 80 indiquent un marché suracheté, les valeurs inférieures à 20 indiquent un marché survendu.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 08.08.2008.

Calcul :







Où :

Ln - la valeur de prix la plus basse pour la période n ;

Hn - la valeur de prix la plus élevée pour la période n ;

LXn - la plus petite valeur de Xn pour la période n ;

- la plus petite valeur de Xn pour la période n ; HXn - la plus grande valeur de Xn pour la période n ;

- la plus grande valeur de Xn pour la période n ; EMA(r) - opération de lissage exponentiel avec période r.



Fig.1 Indicateur DSS de Bressert