DSS Bressert - indicateur pour MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 4
Le véritable auteur :
Rosh
L'indicateur Double Smoothed Stochastics a été proposé indépendamment par William Blau (William Blau) et Walter Bressert (Walter Bressert). La méthode de calcul de l'indicateur DSS est similaire à celle de l'indicateur stochastique, la particularité de cet indicateur étant l'utilisation d'un double lissage exponentiel pour calculer les valeurs.
L'interprétation des valeurs de l'indicateur DSS est similaire à celle de l'indicateur stochastique - les valeurs supérieures à 80 indiquent un marché suracheté, les valeurs inférieures à 20 indiquent un marché survendu.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 08.08.2008.
Calcul :
Où :
- Ln - la valeur de prix la plus basse pour la période n ;
- Hn - la valeur de prix la plus élevée pour la période n ;
- LXn - la plus petite valeur de Xn pour la période n ;
- HXn - la plus grande valeur de Xn pour la période n ;
- EMA(r) - opération de lissage exponentiel avec période r.
Fig.1 Indicateur DSS de Bressert
