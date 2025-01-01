Stockage MQL5 : référentiel de code source
MQL5 Algo Forge — Plateforme Git pour les développeurs de stratégies de trading MQL5
Algo Forge est un système de gestion de projet moderne basé sur Git, entièrement intégré à MetaEditor et accessible via le portail Web forge.mql5.io. Il a remplacé le stockage MQL5 Storage obsolète, offrant aux développeurs un contrôle total sur les versions, les branches et la collaboration.
Algo Forge combine la fiabilité de Git avec la simplicité de MetaEditor. Créez des dépôts privés ou publics, gérez les branches, commitez, faites des push et des pull directement depuis l'éditeur. Toutes les fonctionnalités de Git sont disponibles sans la console en un seul clic.
|Bien démarrer avec MQL5 Algo Forge
|Qu'est-ce que Git et comment fonctionne-t-il dans MQL5 Algo Forge
Pour vous connecter, utilisez votre compte MQL5 à la fois sur le site Web forge.mql5.io et dans MetaEditor. L'autorisation est unifiée, aucune connexion supplémentaire n'est requise.
Une fois connecté, vous pourrez explorer toutes ses fonctionnalités. Les projets publics sont disponibles dans la section Explorer, où vous pouvez parcourir les projets, étudier leur code, partager votre propre travail et collaborer avec d'autres.
|Git est un système qui se souvient de l'apparence de vos fichiers à différents moments dans le temps.
Il permet d'éviter la perte de modifications importantes, facilite la restauration, prend en charge les branches pour les expériences et permet à plusieurs développeurs de collaborer sur le même projet. Fonctionnalités disponibles :
– Un système Git complet avec des branches, des commits et un historique
– La création de dépôts privés et publics
– Forks, pull requests, visualisation des contributeurs et commits
– Intégration directe avec MetaEditor zt la MQL5.community
– Accès Web aux projets et au développement collaboratif
|Accédez au code depuis n'importe où dans le monde
|Sécurité des données
|Projets partagés
|Recherche et clone de projets
Si vous aimez un indicateur, un EA ou une bibliothèque, forkez simplement ce dépôt pour obtenir votre propre copie dans votre espace de travail, puis clonez-le dans MetaEditor.