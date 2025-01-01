

Algo Forge fait du développement de robots de trading un processus collaboratif. Il s'agit d'un hub Git unifié pour les traders algorithmiques, où ils peuvent créer, étudier et améliorer des projets sans quitter l'écosystème MQL5.



Algo Forge prend en charge les projets de programmation partagés en ligne. Vous pouvez créer un projet partagé dans MetaEditor, ajouter des participants et distribuer les autorisations. Seul un compte MQL5 est nécessaire pour participer au projet. Vous pouvez définir n'importe lequel de vos projets comme public et demander de l'aide aux membres de la communauté MQL5.





Visitez la section Explorer pour trouver et utiliser des projets prêts à l'emploi d'autres développeurs. Si vous aimez un indicateur, un EA ou une bibliothèque, forkez simplement ce dépôt pour obtenir votre propre copie dans votre espace de travail, puis clonez-le dans MetaEditor.



Découvrez comment vous pouvez rapidement vous connecter et explorer toutes les solutions open source de la communauté MQL5 Algo Forge dans l'article détaillé.

