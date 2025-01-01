CodeBaseSections

Stockage MQL5 : référentiel de code source

MQL5 Algo Forge — Plateforme Git pour les développeurs de stratégies de trading MQL5

Algo Forge est un système de gestion de projet moderne basé sur Git, entièrement intégré à MetaEditor et accessible via le portail Web forge.mql5.io. Il a remplacé le stockage MQL5 Storage obsolète, offrant aux développeurs un contrôle total sur les versions, les branches et la collaboration.

Algo Forge combine la fiabilité de Git avec la simplicité de MetaEditor. Créez des dépôts privés ou publics, gérez les branches, commitez, faites des push et des pull directement depuis l'éditeur. Toutes les fonctionnalités de Git sont disponibles sans la console en un seul clic.

Dépot de code source MQL5 Algo Forge

Bien démarrer avec MQL5 Algo Forge   Qu'est-ce que Git et comment fonctionne-t-il dans MQL5 Algo Forge

Pour vous connecter, utilisez votre compte MQL5 à la fois sur le site Web forge.mql5.io et dans MetaEditor. L'autorisation est unifiée, aucune connexion supplémentaire n'est requise.

Une fois connecté, vous pourrez explorer toutes ses fonctionnalités. Les projets publics sont disponibles dans la section Explorer, où vous pouvez parcourir les projets, étudier leur code, partager votre propre travail et collaborer avec d'autres.

   Git est un système qui se souvient de l'apparence de vos fichiers à différents moments dans le temps.
Il permet d'éviter la perte de modifications importantes, facilite la restauration, prend en charge les branches pour les expériences et permet à plusieurs développeurs de collaborer sur le même projet. Fonctionnalités disponibles :

– Un système Git complet avec des branches, des commits et un historique
– La création de dépôts privés et publics
– Forks, pull requests, visualisation des contributeurs et commits
– Intégration directe avec MetaEditor zt la MQL5.community
– Accès Web aux projets et au développement collaboratif

Accédez au code depuis n'importe où dans le monde   Sécurité des données


Avec MQL5 Algo Forge, vous pouvez accéder à vos fichiers de code depuis n'importe quel ordinateur. Spécifiez votre compte MQL5 dans les paramètres MetaEditor et téléchargez les fichiers disponibles depuis le stockage.

  


Avec MQL5 Algo Forge, vos codes sources restent toujours sécurisés. Vous seul pouvez accéder aux données, qui sont stockées sur un serveur protégé. De plus, votre copie locale peut être rapidement restaurée à partir du stockage en cas de panne du disque dur de l'ordinateur.

Projets partagés   Recherche et clone de projets 


Algo Forge fait du développement de robots de trading un processus collaboratif. Il s'agit d'un hub Git unifié pour les traders algorithmiques, où ils peuvent créer, étudier et améliorer des projets sans quitter l'écosystème MQL5.

Algo Forge prend en charge les projets de programmation partagés en ligne. Vous pouvez créer un projet partagé dans MetaEditor, ajouter des participants et distribuer les autorisations. Seul un compte MQL5 est nécessaire pour participer au projet. Vous pouvez définir n'importe lequel de vos projets comme public et demander de l'aide aux membres de la communauté MQL5.

Visitez la section Explorer pour trouver et utiliser des projets prêts à l'emploi d'autres développeurs.

Si vous aimez un indicateur, un EA ou une bibliothèque, forkez simplement ce dépôt pour obtenir votre propre copie dans votre espace de travail, puis clonez-le dans MetaEditor.

Découvrez comment vous pouvez rapidement vous connecter et explorer toutes les solutions open source de la communauté MQL5 Algo Forge dans l'article détaillé.

