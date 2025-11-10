Le véritable auteur :

Rosh

L'indicateur WKBIBS est un oscillateur de nouvelle génération qui combine les fonctions de deux indicateurs : WKB et IBS.

Cet indicateur convient même aux débutants en forex, et pour les pros, il servira de complément au système de trading. WKBIBS donne les signaux les plus précoces par rapport aux oscillateurs standards comme Stochastic. Contrairement à tous les indicateurs à flèche, il ne donne pas de faux signaux et ne se redessine pas. WKBIBS n'est pas beaucoup plus complexe visuellement que les indicateurs à flèche, mais il donne des signaux plus précoces et plus corrects.

Comment trader :

Lorsque l'oscillateur bleu franchit la ligne verte supérieure de haut en bas, nous obtenons un signal de vente, si inversement, l'oscillateur bleu franchit la ligne rouge inférieure de bas en haut, nous avons alors un signal d'achat devant nous. Tout est très simple, et surtout, comme vous pouvez le voir sur l'image, très clair - il y a un signal, et le prix sur le graphique est toujours pertinent pour faire une transaction dans la bonne direction. Le reste, y compris l'utilisation éventuelle d'un filtre de tendance et la direction préférée des transactions, vous pouvez le choisir vous-même.

Paramètres d'entrée :

input Smooth_Method IMA_Method= MODE_SMA ; input int ILength= 5 ; input int IPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_HIGH_CLOSE; input int IShift= 0 ; input bool IDirect= true ; extern uint RPeriod= 25 ; input Smooth_Method SmMA_Method= MODE_SMA ; input int SLength= 3 ; input int SPhase= 100 ; input int SShift= 0 ;

Dans cet indicateur, la méthode de calcul de la moyenne peut être modifiée :

SMA - moyenne mobile simple ; EMA - moyenne mobile exponentielle ; SMMA - moyenne mobile lissée ; LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ; JJMA - moyenne adaptative JMA ; JurX - moyenne ultralinéaire ; ParMA - moyenne parabolique ; T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ; VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ; AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de prêter attention au fait que les paramètres de type Phase ont des significations très différentes selon les algorithmes de calcul de la moyenne. Pour JMA, il s'agit d'une variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également fixé à 2.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase le 11.10.2008.