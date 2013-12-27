本指标基于 Fatl 指标数值并分析它的信号线。其中计算信号线的算法如下。每根信号线的周期由等差数列公式计算:

SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step

数值 Number 变量变化范围从 0 到 StepsTotal。不同周期的 Fatl 指标数值用于计算指标的平均值。当前趋势方向的计算基于所有信号线的平均趋势值。

最后，趋势的正负数值经平滑之后，作为指标线的直方条，以 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 风格绘制。直方图颜色依据趋势方向, 直方图宽度依据趋势强度。

每个趋势的方向，使用四色直方图。对于超买和超卖级别以外的指标值，使用暗色调。对于超买/超卖值，使用亮色调。



指标输入参数:

input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price= PRICE_CLOSE ; input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; input int StartLength= 3 ; input int WPhase= 100 ; input uint Step= 5 ; input uint StepsTotal= 10 ; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; input int SmoothLength= 3 ; input int SmoothPhase= 100 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input uint UpLevel= 80 ; input uint DnLevel= 20 ; input color UpLevelsColor=Blue; input color DnLevelsColor=Blue; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1;

本指标可以从一打平滑算法变种版本中选出:

SMA - 简单移动平均; EMA - 指数移动平均; SMMA - 平滑移动平均; LWMA - 线性加权移动平均; JJMA - JMA 自适应平均; JurX - 超线性平滑; ParMA - 抛物线平滑; T3 - Tillson 多指数平滑; VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法

AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应该指出的是 Phase1 和 Phase2 参数具有完全不同的含义，不同的平滑算法。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

