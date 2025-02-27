CotizacionesSecciones
Divisas / ML
Volver a Acciones

ML: MoneyLion Inc Class A

85.96 USD 0.25 (0.29%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ML de hoy ha cambiado un 0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 85.30, mientras que el máximo ha alcanzado 86.39.

Siga la dinámica de la pareja de divisas MoneyLion Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

ML News

Rango diario
85.30 86.39
Rango anual
36.65 106.82
Cierres anteriores
85.71
Open
85.30
Bid
85.96
Ask
86.26
Low
85.30
High
86.39
Volumen
1.897 K
Cambio diario
0.29%
Cambio mensual
-0.99%
Cambio a 6 meses
97.25%
Cambio anual
29.46%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B