ML: MoneyLion Inc Class A
85.96 USD 0.25 (0.29%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ML para hoje mudou para 0.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 85.30 e o mais alto foi 86.39.
Veja a dinâmica do par de moedas MoneyLion Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
85.30 86.39
Faixa anual
36.65 106.82
- Fechamento anterior
- 85.71
- Open
- 85.30
- Bid
- 85.96
- Ask
- 86.26
- Low
- 85.30
- High
- 86.39
- Volume
- 1.897 K
- Mudança diária
- 0.29%
- Mudança mensal
- -0.99%
- Mudança de 6 meses
- 97.25%
- Mudança anual
- 29.46%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh