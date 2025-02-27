Valute / ML
ML: MoneyLion Inc Class A
85.96 USD 0.25 (0.29%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ML ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 85.30 e ad un massimo di 86.39.
Segui le dinamiche di MoneyLion Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
85.30 86.39
Intervallo Annuale
36.65 106.82
- Chiusura Precedente
- 85.71
- Apertura
- 85.30
- Bid
- 85.96
- Ask
- 86.26
- Minimo
- 85.30
- Massimo
- 86.39
- Volume
- 1.897 K
- Variazione giornaliera
- 0.29%
- Variazione Mensile
- -0.99%
- Variazione Semestrale
- 97.25%
- Variazione Annuale
- 29.46%
20 settembre, sabato