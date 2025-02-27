QuotazioniSezioni
ML: MoneyLion Inc Class A

85.96 USD 0.25 (0.29%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ML ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 85.30 e ad un massimo di 86.39.

Segui le dinamiche di MoneyLion Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
85.30 86.39
Intervallo Annuale
36.65 106.82
Chiusura Precedente
85.71
Apertura
85.30
Bid
85.96
Ask
86.26
Minimo
85.30
Massimo
86.39
Volume
1.897 K
Variazione giornaliera
0.29%
Variazione Mensile
-0.99%
Variazione Semestrale
97.25%
Variazione Annuale
29.46%
