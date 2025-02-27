Dövizler / ML
ML: MoneyLion Inc Class A
85.96 USD 0.25 (0.29%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ML fiyatı bugün 0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 85.30 ve Yüksek fiyatı olarak 86.39 aralığında işlem gördü.
MoneyLion Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
85.30 86.39
Yıllık aralık
36.65 106.82
- Önceki kapanış
- 85.71
- Açılış
- 85.30
- Satış
- 85.96
- Alış
- 86.26
- Düşük
- 85.30
- Yüksek
- 86.39
- Hacim
- 1.897 K
- Günlük değişim
- 0.29%
- Aylık değişim
- -0.99%
- 6 aylık değişim
- 97.25%
- Yıllık değişim
- 29.46%
