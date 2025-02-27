Валюты / ML
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ML: MoneyLion Inc Class A
85.96 USD 0.25 (0.29%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ML за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 85.30, а максимальная — 86.39.
Следите за динамикой MoneyLion Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
Новости ML
- Oracle Delivered Big… but This Stealth AI Stock Could Deliver Even Bigger
- One Adopts AI, One Survives It – 2 AI Plays to Buy Now
- The Michelin Guide Expands Its Culinary Horizons to Saudi Arabia
- For the First Time in Dubai Two Restaurants are Awarded Three MICHELIN Stars
- New York sues DailyPay and MoneyLion, alleging predatory payday lending
- The Market Meltdown Is No Match for Our Quant System’s 5 Latest Picks
- Shiba Inu Price In April: ML Algorithm Predicts 96.54% Jump In Shocking Timeline
- MoneyLion: An Illogical Deal (NYSE:ML)
Дневной диапазон
85.30 86.39
Годовой диапазон
36.65 106.82
- Предыдущее закрытие
- 85.71
- Open
- 85.30
- Bid
- 85.96
- Ask
- 86.26
- Low
- 85.30
- High
- 86.39
- Объем
- 1.897 K
- Дневное изменение
- 0.29%
- Месячное изменение
- -0.99%
- 6-месячное изменение
- 97.25%
- Годовое изменение
- 29.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.