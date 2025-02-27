КотировкиРазделы
Валюты / ML
Назад в Рынок акций США

ML: MoneyLion Inc Class A

85.96 USD 0.25 (0.29%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ML за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 85.30, а максимальная — 86.39.

Следите за динамикой MoneyLion Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ML

Дневной диапазон
85.30 86.39
Годовой диапазон
36.65 106.82
Предыдущее закрытие
85.71
Open
85.30
Bid
85.96
Ask
86.26
Low
85.30
High
86.39
Объем
1.897 K
Дневное изменение
0.29%
Месячное изменение
-0.99%
6-месячное изменение
97.25%
Годовое изменение
29.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.