クォートセクション
通貨 / ML
株に戻る

ML: MoneyLion Inc Class A

85.96 USD 0.25 (0.29%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MLの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり85.30の安値と86.39の高値で取引されました。

MoneyLion Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

ML News

1日のレンジ
85.30 86.39
1年のレンジ
36.65 106.82
以前の終値
85.71
始値
85.30
買値
85.96
買値
86.26
安値
85.30
高値
86.39
出来高
1.897 K
1日の変化
0.29%
1ヶ月の変化
-0.99%
6ヶ月の変化
97.25%
1年の変化
29.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K