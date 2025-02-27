通貨 / ML
ML: MoneyLion Inc Class A
85.96 USD 0.25 (0.29%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MLの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり85.30の安値と86.39の高値で取引されました。
MoneyLion Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
85.30 86.39
1年のレンジ
36.65 106.82
- 以前の終値
- 85.71
- 始値
- 85.30
- 買値
- 85.96
- 買値
- 86.26
- 安値
- 85.30
- 高値
- 86.39
- 出来高
- 1.897 K
- 1日の変化
- 0.29%
- 1ヶ月の変化
- -0.99%
- 6ヶ月の変化
- 97.25%
- 1年の変化
- 29.46%
