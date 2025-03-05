Divisas / MFIN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MFIN: Medallion Financial Corp
10.33 USD 0.10 (0.96%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MFIN de hoy ha cambiado un -0.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.33, mientras que el máximo ha alcanzado 10.64.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Medallion Financial Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MFIN News
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 1.03%
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.04%
- Ladenburg Thalmann upgrades Medallion Financial stock rating to Buy
- Medallion earnings matched, revenue fell short of estimates
- Medallion Financial (MFIN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Investors Are Flocking to the Stock Market’s Discount Rack
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 1.21%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.93%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.56%
- MBNKO: A 9% Fixed Rate Reset Preferred Share IPO From Medallion Financial (NASDAQ:MFIN)
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.75%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.38%
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- Brokered Deposits At U.S. Banks Fell In 2024
- Medallion Financial Corp. (MFIN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
10.33 10.64
Rango anual
7.71 10.87
- Cierres anteriores
- 10.43
- Open
- 10.44
- Bid
- 10.33
- Ask
- 10.63
- Low
- 10.33
- High
- 10.64
- Volumen
- 165
- Cambio diario
- -0.96%
- Cambio mensual
- -1.24%
- Cambio a 6 meses
- 18.74%
- Cambio anual
- 28.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B