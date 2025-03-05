Valute / MFIN
MFIN: Medallion Financial Corp
10.52 USD 0.23 (2.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MFIN ha avuto una variazione del -2.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.47 e ad un massimo di 10.75.
Segui le dinamiche di Medallion Financial Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.47 10.75
Intervallo Annuale
7.71 10.88
- Chiusura Precedente
- 10.75
- Apertura
- 10.75
- Bid
- 10.52
- Ask
- 10.82
- Minimo
- 10.47
- Massimo
- 10.75
- Volume
- 211
- Variazione giornaliera
- -2.14%
- Variazione Mensile
- 0.57%
- Variazione Semestrale
- 20.92%
- Variazione Annuale
- 30.52%
21 settembre, domenica