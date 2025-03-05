货币 / MFIN
MFIN: Medallion Financial Corp
10.38 USD 0.05 (0.48%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MFIN汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点10.37和高点10.64进行交易。
关注Medallion Financial Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MFIN新闻
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 1.03%
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.04%
- Ladenburg Thalmann upgrades Medallion Financial stock rating to Buy
- Medallion earnings matched, revenue fell short of estimates
- Medallion Financial (MFIN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Investors Are Flocking to the Stock Market’s Discount Rack
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 1.21%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.93%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.56%
- MBNKO: A 9% Fixed Rate Reset Preferred Share IPO From Medallion Financial (NASDAQ:MFIN)
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.75%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.38%
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- Brokered Deposits At U.S. Banks Fell In 2024
- Medallion Financial Corp. (MFIN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
10.37 10.64
年范围
7.71 10.87
- 前一天收盘价
- 10.43
- 开盘价
- 10.44
- 卖价
- 10.38
- 买价
- 10.68
- 最低价
- 10.37
- 最高价
- 10.64
- 交易量
- 124
- 日变化
- -0.48%
- 月变化
- -0.76%
- 6个月变化
- 19.31%
- 年变化
- 28.78%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值