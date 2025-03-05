Währungen / MFIN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MFIN: Medallion Financial Corp
10.61 USD 0.14 (1.30%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MFIN hat sich für heute um -1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.48 bis zu einem Hoch von 10.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Medallion Financial Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MFIN News
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 1.03%
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.04%
- Ladenburg Thalmann upgrades Medallion Financial stock rating to Buy
- Medallion earnings matched, revenue fell short of estimates
- Medallion Financial (MFIN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Investors Are Flocking to the Stock Market’s Discount Rack
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 1.21%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.93%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.56%
- MBNKO: A 9% Fixed Rate Reset Preferred Share IPO From Medallion Financial (NASDAQ:MFIN)
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.75%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.38%
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- Brokered Deposits At U.S. Banks Fell In 2024
- Medallion Financial Corp. (MFIN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
10.48 10.75
Jahresspanne
7.71 10.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.75
- Eröffnung
- 10.75
- Bid
- 10.61
- Ask
- 10.91
- Tief
- 10.48
- Hoch
- 10.75
- Volumen
- 73
- Tagesänderung
- -1.30%
- Monatsänderung
- 1.43%
- 6-Monatsänderung
- 21.95%
- Jahresänderung
- 31.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K