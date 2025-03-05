Валюты / MFIN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MFIN: Medallion Financial Corp
10.43 USD 0.14 (1.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MFIN за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.41, а максимальная — 10.60.
Следите за динамикой Medallion Financial Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MFIN
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 1.03%
- Indonesia stocks lower at close of trade; IDX Composite Index down 0.04%
- Ladenburg Thalmann upgrades Medallion Financial stock rating to Buy
- Medallion earnings matched, revenue fell short of estimates
- Medallion Financial (MFIN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Investors Are Flocking to the Stock Market’s Discount Rack
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 1.21%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.93%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.56%
- MBNKO: A 9% Fixed Rate Reset Preferred Share IPO From Medallion Financial (NASDAQ:MFIN)
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.75%
- Indonesia stocks higher at close of trade; IDX Composite Index up 0.38%
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- Brokered Deposits At U.S. Banks Fell In 2024
- Medallion Financial Corp. (MFIN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
10.41 10.60
Годовой диапазон
7.71 10.87
- Предыдущее закрытие
- 10.57
- Open
- 10.53
- Bid
- 10.43
- Ask
- 10.73
- Low
- 10.41
- High
- 10.60
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- -1.32%
- Месячное изменение
- -0.29%
- 6-месячное изменение
- 19.89%
- Годовое изменение
- 29.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.