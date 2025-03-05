КотировкиРазделы
MFIN: Medallion Financial Corp

10.43 USD 0.14 (1.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MFIN за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.41, а максимальная — 10.60.

Следите за динамикой Medallion Financial Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
10.41 10.60
Годовой диапазон
7.71 10.87
Предыдущее закрытие
10.57
Open
10.53
Bid
10.43
Ask
10.73
Low
10.41
High
10.60
Объем
43
Дневное изменение
-1.32%
Месячное изменение
-0.29%
6-месячное изменение
19.89%
Годовое изменение
29.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.