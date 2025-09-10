Divisas / JBLU
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
JBLU: JetBlue Airways Corporation
5.07 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JBLU de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.03, mientras que el máximo ha alcanzado 5.29.
Siga la dinámica de la pareja de divisas JetBlue Airways Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JBLU News
- Spirit Airlines reducirá capacidad y recortará empleos tras segunda quiebra
- Spirit Airlines reducirá capacidad y recortará empleos tras segunda quiebra
- Spirit Airlines to reduce capacity, cut jobs after second bankruptcy - CNBC
- ALK Issues Bearish Q3 View on High Fuel Costs, Operational Issues
- Airline Stock Roundup: DAL's Improved Q3 Revenue View, ALGT in Focus
- How a Texas refinery turns Amazon-destroying cattle into ’green’ jet fuel
- Why Delta Air Lines (DAL) Could Earn a Stock Re-Rating This Holiday Season - TipRanks.com
- JetBlue Airways Marks Fleet-Upgrade Milestone With E190 Exit
- How Should Investors Approach JetBlue Post Bullish Q3 Outlook?
- JETS: The Airline Industry Is Losing Its Spirit (NYSEARCA:JETS)
- JetBlue Expands Fort Lauderdale Network With New Routes
- Low Cost Airlines Struggle While Legacy Rivals Soar On Global Travel Rebound - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU)
- JetBlue Airways Corporation (JBLU) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NASDAQ:JBLU)
- JetBlue Airways Corporation (JBLU) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- JetBlue bullish on Atlantic strategy, eyes more gateway connections
- JetBlue en conferencia de Morgan Stanley: panorama positivo entre desafíos
- JetBlue en la Conferencia de Morgan Stanley: Perspectiva positiva en medio de desafíos
- JetBlue at Morgan Stanley Conference: Positive Outlook Amid Challenges
- El director ejecutivo de JetBlue reconoce un 2025 desafiante y reveses en su estrategia de rentabilidad
- JetBlue CEO acknowledges challenging 2025, setbacks to profit strategy
- JetBlue expands service in rival Spirit’s main hub
- JetBlue expands Fort Lauderdale operations with nine new routes
- Las acciones de Spirit Airlines se declaran en bancarrota nuevamente mientras el sector se prepara para el impacto
- Spirit Airlines stock files for bankruptcy again as industry braces for impact
Rango diario
5.03 5.29
Rango anual
3.34 8.31
- Cierres anteriores
- 5.07
- Open
- 5.10
- Bid
- 5.07
- Ask
- 5.37
- Low
- 5.03
- High
- 5.29
- Volumen
- 17.341 K
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -3.24%
- Cambio a 6 meses
- 6.74%
- Cambio anual
- -22.71%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B