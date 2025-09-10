通貨 / JBLU
JBLU: JetBlue Airways Corporation
5.09 USD 0.02 (0.39%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JBLUの今日の為替レートは、0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり5.06の安値と5.18の高値で取引されました。
JetBlue Airways Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
5.06 5.18
1年のレンジ
3.34 8.31
- 以前の終値
- 5.07
- 始値
- 5.12
- 買値
- 5.09
- 買値
- 5.39
- 安値
- 5.06
- 高値
- 5.18
- 出来高
- 9.160 K
- 1日の変化
- 0.39%
- 1ヶ月の変化
- -2.86%
- 6ヶ月の変化
- 7.16%
- 1年の変化
- -22.41%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K