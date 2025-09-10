통화 / JBLU
JBLU: JetBlue Airways Corporation
5.03 USD 0.06 (1.18%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JBLU 환율이 오늘 -1.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.93이고 고가는 5.15이었습니다.
JetBlue Airways Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
4.93 5.15
년간 변동
3.34 8.31
- 이전 종가
- 5.09
- 시가
- 5.14
- Bid
- 5.03
- Ask
- 5.33
- 저가
- 4.93
- 고가
- 5.15
- 볼륨
- 11.550 K
- 일일 변동
- -1.18%
- 월 변동
- -4.01%
- 6개월 변동
- 5.89%
- 년간 변동율
- -23.32%
20 9월, 토요일