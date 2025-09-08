Валюты / JBLU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JBLU: JetBlue Airways Corporation
5.07 USD 0.16 (3.26%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JBLU за сегодня изменился на 3.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.85, а максимальная — 5.09.
Следите за динамикой JetBlue Airways Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости JBLU
- How a Texas refinery turns Amazon-destroying cattle into ’green’ jet fuel
- Why Delta Air Lines (DAL) Could Earn a Stock Re-Rating This Holiday Season - TipRanks.com
- JetBlue Airways Marks Fleet-Upgrade Milestone With E190 Exit
- How Should Investors Approach JetBlue Post Bullish Q3 Outlook?
- JETS: The Airline Industry Is Losing Its Spirit (NYSEARCA:JETS)
- JetBlue Expands Fort Lauderdale Network With New Routes
- Low Cost Airlines Struggle While Legacy Rivals Soar On Global Travel Rebound - Alaska Air Gr (NYSE:ALK), Frontier Group Holdings (NASDAQ:ULCC), United Airlines Holdings (NASDAQ:UAL), JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU)
- JetBlue Airways Corporation (JBLU) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NASDAQ:JBLU)
- JetBlue Airways Corporation (JBLU) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna
- JetBlue bullish on Atlantic strategy, eyes more gateway connections
- JetBlue на конференции Morgan Stanley: позитивный прогноз на фоне трудностей
- JetBlue at Morgan Stanley Conference: Positive Outlook Amid Challenges
- JetBlue CEO acknowledges challenging 2025, setbacks to profit strategy
- JetBlue expands service in rival Spirit’s main hub
- JetBlue expands Fort Lauderdale operations with nine new routes
- Spirit Airlines stock files for bankruptcy again as industry braces for impact
- 3 Growth Stocks That Could Skyrocket in 2025 and Beyond
- What's Going On With JetBlue Airways Stock Tuesday? - JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU)
- JetBlue completes transition to all-Airbus fleet as final E190 takes flight
- Is Amazon Stock A Buy? Tech Giant Eyes Breakout After Satellite Internet Boost.
- Competition is moving into Spirit’s markets. These 2 are the biggest beneficiaries
- Airline Stock Roundup: JBLU's Bullish Q3 View, RYAAY & UAL in Focus
- JetBlue becomes first US airline to deploy fuel optimization app for pilots
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Amazon stock
Дневной диапазон
4.85 5.09
Годовой диапазон
3.34 8.31
- Предыдущее закрытие
- 4.91
- Open
- 4.91
- Bid
- 5.07
- Ask
- 5.37
- Low
- 4.85
- High
- 5.09
- Объем
- 15.339 K
- Дневное изменение
- 3.26%
- Месячное изменение
- -3.24%
- 6-месячное изменение
- 6.74%
- Годовое изменение
- -22.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.