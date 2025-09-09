Moedas / JBLU
JBLU: JetBlue Airways Corporation
5.08 USD 0.01 (0.20%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JBLU para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.07 e o mais alto foi 5.18.
Veja a dinâmica do par de moedas JetBlue Airways Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
5.07 5.18
Faixa anual
3.34 8.31
- Fechamento anterior
- 5.07
- Open
- 5.12
- Bid
- 5.08
- Ask
- 5.38
- Low
- 5.07
- High
- 5.18
- Volume
- 3.432 K
- Mudança diária
- 0.20%
- Mudança mensal
- -3.05%
- Mudança de 6 meses
- 6.95%
- Mudança anual
- -22.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh