Divisas / IVR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IVR: INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC
7.60 USD 0.08 (1.06%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IVR de hoy ha cambiado un 1.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.55, mientras que el máximo ha alcanzado 7.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IVR News
- Invesco Mortgage Capital (IVR) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC (IVR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Earnings call transcript: Invesco Mortgage Q2 2025 misses forecasts, stock stable
- Invesco Mortgage Capital Q2 2025 slides: Economic return turns negative amid market volatility
- Invesco Mortgage earnings missed by $0.97, revenue fell short of estimates
- Invesco Mortgage Capital (IVR) Beats Q2 Earnings Estimates
- PennyMac Mortgage (PMT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- AGNC Investment (AGNC) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- KBWD: High-Yield, Not So High Performance (NASDAQ:KBWD)
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Invesco Mortgage stock
- Invesco Mortgage Capital Stock: Another Of My Mistakes (Rating Downgrade) (NYSE:IVR)
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Invesco Mortgage Capital declares $0.34 quarterly dividend
- Chimera Investment: New Acquisition Is Transforming This mREIT (NYSE:CIM)
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- KBWD: Poor Dividend History And Declining NAV (NASDAQ:KBWD)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of April 7, 2025 - TipRanks.com
- Let’s Talk Mortgage REITs (But Not For Too Long)
- Invesco Mortgage Capital: 18% Yield And Cheap Compared To Peers (NYSE:IVR)
- MORT: High Income, Short-Term Hold (NYSEARCA:MORT)
- Chimera Investment Q4: Mixed Results, Worst Is Over (CIM)
- Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Invesco Mortgage Capital Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:IVR)
Rango diario
7.55 7.69
Rango anual
5.85 9.39
- Cierres anteriores
- 7.52
- Open
- 7.56
- Bid
- 7.60
- Ask
- 7.90
- Low
- 7.55
- High
- 7.69
- Volumen
- 1.932 K
- Cambio diario
- 1.06%
- Cambio mensual
- -2.31%
- Cambio a 6 meses
- -3.80%
- Cambio anual
- -19.06%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B