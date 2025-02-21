货币 / IVR
IVR: INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC
7.52 USD 0.03 (0.40%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IVR汇率已更改-0.40%。当日，交易品种以低点7.51和高点7.58进行交易。
关注INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IVR新闻
日范围
7.51 7.58
年范围
5.85 9.39
- 前一天收盘价
- 7.55
- 开盘价
- 7.57
- 卖价
- 7.52
- 买价
- 7.82
- 最低价
- 7.51
- 最高价
- 7.58
- 交易量
- 1.247 K
- 日变化
- -0.40%
- 月变化
- -3.34%
- 6个月变化
- -4.81%
- 年变化
- -19.91%
