IVR: INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC
7.44 USD 0.01 (0.13%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IVR hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.43 bis zu einem Hoch von 7.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IVR News
- Invesco Mortgage Capital (IVR) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Are Investors Undervaluing Invesco Mortgage Capital (IVR) Right Now?
- Invesco Mortgage Capital (IVR) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC (IVR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Earnings call transcript: Invesco Mortgage Q2 2025 misses forecasts, stock stable
- Invesco Mortgage Capital Q2 2025 slides: Economic return turns negative amid market volatility
- Invesco Mortgage earnings missed by $0.97, revenue fell short of estimates
- Invesco Mortgage Capital (IVR) Beats Q2 Earnings Estimates
- PennyMac Mortgage (PMT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- AGNC Investment (AGNC) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- KBWD: High-Yield, Not So High Performance (NASDAQ:KBWD)
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Invesco Mortgage stock
- Invesco Mortgage Capital Stock: Another Of My Mistakes (Rating Downgrade) (NYSE:IVR)
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Invesco Mortgage Capital declares $0.34 quarterly dividend
- Chimera Investment: New Acquisition Is Transforming This mREIT (NYSE:CIM)
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- KBWD: Poor Dividend History And Declining NAV (NASDAQ:KBWD)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of April 7, 2025 - TipRanks.com
- Let’s Talk Mortgage REITs (But Not For Too Long)
- Invesco Mortgage Capital: 18% Yield And Cheap Compared To Peers (NYSE:IVR)
- MORT: High Income, Short-Term Hold (NYSEARCA:MORT)
- Chimera Investment Q4: Mixed Results, Worst Is Over (CIM)
Tagesspanne
7.43 7.46
Jahresspanne
5.85 9.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.43
- Eröffnung
- 7.45
- Bid
- 7.44
- Ask
- 7.74
- Tief
- 7.43
- Hoch
- 7.46
- Volumen
- 113
- Tagesänderung
- 0.13%
- Monatsänderung
- -4.37%
- 6-Monatsänderung
- -5.82%
- Jahresänderung
- -20.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K