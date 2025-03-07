KurseKategorien
Währungen / IVR
Zurück zum Aktien

IVR: INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC

7.44 USD 0.01 (0.13%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IVR hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.43 bis zu einem Hoch von 7.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IVR News

Tagesspanne
7.43 7.46
Jahresspanne
5.85 9.39
Vorheriger Schlusskurs
7.43
Eröffnung
7.45
Bid
7.44
Ask
7.74
Tief
7.43
Hoch
7.46
Volumen
113
Tagesänderung
0.13%
Monatsänderung
-4.37%
6-Monatsänderung
-5.82%
Jahresänderung
-20.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K