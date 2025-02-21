Валюты / IVR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IVR: INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC
7.52 USD 0.03 (0.40%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IVR за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.51, а максимальная — 7.58.
Следите за динамикой INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IVR
- Invesco Mortgage Capital (IVR) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC (IVR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Earnings call transcript: Invesco Mortgage Q2 2025 misses forecasts, stock stable
- Invesco Mortgage Capital Q2 2025 slides: Economic return turns negative amid market volatility
- Invesco Mortgage earnings missed by $0.97, revenue fell short of estimates
- Invesco Mortgage Capital (IVR) Beats Q2 Earnings Estimates
- PennyMac Mortgage (PMT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- AGNC Investment (AGNC) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- KBWD: High-Yield, Not So High Performance (NASDAQ:KBWD)
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Invesco Mortgage stock
- Invesco Mortgage Capital Stock: Another Of My Mistakes (Rating Downgrade) (NYSE:IVR)
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Invesco Mortgage Capital declares $0.34 quarterly dividend
- Chimera Investment: New Acquisition Is Transforming This mREIT (NYSE:CIM)
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- KBWD: Poor Dividend History And Declining NAV (NASDAQ:KBWD)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of April 7, 2025 - TipRanks.com
- Let’s Talk Mortgage REITs (But Not For Too Long)
- Invesco Mortgage Capital: 18% Yield And Cheap Compared To Peers (NYSE:IVR)
- MORT: High Income, Short-Term Hold (NYSEARCA:MORT)
- Chimera Investment Q4: Mixed Results, Worst Is Over (CIM)
- Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Invesco Mortgage Capital Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:IVR)
Дневной диапазон
7.51 7.58
Годовой диапазон
5.85 9.39
- Предыдущее закрытие
- 7.55
- Open
- 7.57
- Bid
- 7.52
- Ask
- 7.82
- Low
- 7.51
- High
- 7.58
- Объем
- 1.247 K
- Дневное изменение
- -0.40%
- Месячное изменение
- -3.34%
- 6-месячное изменение
- -4.81%
- Годовое изменение
- -19.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.