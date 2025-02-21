КотировкиРазделы
IVR: INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC

7.52 USD 0.03 (0.40%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IVR за сегодня изменился на -0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.51, а максимальная — 7.58.

Следите за динамикой INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.51 7.58
Годовой диапазон
5.85 9.39
Предыдущее закрытие
7.55
Open
7.57
Bid
7.52
Ask
7.82
Low
7.51
High
7.58
Объем
1.247 K
Дневное изменение
-0.40%
Месячное изменение
-3.34%
6-месячное изменение
-4.81%
Годовое изменение
-19.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.