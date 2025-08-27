Divisas / FITB
FITB: Fifth Third Bancorp
45.91 USD 0.91 (2.02%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FITB de hoy ha cambiado un 2.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.09, mientras que el máximo ha alcanzado 46.29.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fifth Third Bancorp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Top 5 bancos regionales con potencial de crecimiento según análisis de WarrenAI
Fifth Third Bancorp declara dividendo trimestral de $0.40, marca 10 años de aumentos
Las acciones de Fifth Third Bancorp ganarán el programa Direct Express, KBW mantiene calificación
Rango diario
45.09 46.29
Rango anual
32.25 49.06
- Cierres anteriores
- 45.00
- Open
- 45.09
- Bid
- 45.91
- Ask
- 46.21
- Low
- 45.09
- High
- 46.29
- Volumen
- 10.634 K
- Cambio diario
- 2.02%
- Cambio mensual
- 1.28%
- Cambio a 6 meses
- 18.08%
- Cambio anual
- 7.37%
