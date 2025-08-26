クォートセクション
通貨 / FITB
FITB: Fifth Third Bancorp

46.28 USD 0.37 (0.81%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FITBの今日の為替レートは、0.81%変化しました。日中、通貨は1あたり45.72の安値と46.47の高値で取引されました。

Fifth Third Bancorpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FITB News

1日のレンジ
45.72 46.47
1年のレンジ
32.25 49.06
以前の終値
45.91
始値
46.07
買値
46.28
買値
46.58
安値
45.72
高値
46.47
出来高
8.563 K
1日の変化
0.81%
1ヶ月の変化
2.10%
6ヶ月の変化
19.03%
1年の変化
8.23%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K