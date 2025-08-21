Валюты / FITB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FITB: Fifth Third Bancorp
45.00 USD 0.36 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FITB за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.50, а максимальная — 45.46.
Следите за динамикой Fifth Third Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FITB
- Fifth Third Hikes Quarterly Dividend by 8.1%: Can the Momentum Last?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Fifth Third Bancorp Series I: Attractively Balanced Risk Reward
- Fifth Third Bancorp объявляет квартальные дивиденды в размере $0,40
- Fifth Third Bancorp declares $0.40 quarterly dividend, marks 10th year of increases
- Fifth Third Bancorp stock to gain Direct Express program, KBW maintains rating
- Fifth Third Bancorp (FITB) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:FITB)
- Top Analyst Reports for Walmart, Alibaba & Shell
- $200 Million Gone? Fifth Third Hit by Stunning Fraud Tied to Subprime Auto Loans
- Fifth Third to Incur $170-$200M Charge in Q3 on Loan Fraud Exposure
- Fifth Third Bancorp stock falls after discovering fraud that could cost up to $200M
- STT Teams Up With Apex to Build Digital Wealth Infrastructure
- Apollo Wraps Up Bridge Buyout, Expands Real Estate Platform
- F.N.B. Announces De Novo Expansion in Southeast & Mid-Atlantic Markets
- August's Top S&P 500 Performers in the Financial Services Sector
- Fifth Third Bancorp (FITB) Could Be a Great Choice
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Fifth Third stock
- Regional-bank stocks are catching up to larger rivals. How to play the sector from here.
- Moody's Increases MERIS Stake to Expand in the Middle East & Africa
- Citizens Financial Stock Reaches 52-Week High: Is It Worth Betting On?
- Dow Rises More Than 800 Points to First Record of 2025
- Fifth Third Acquires DTS Connex to Bolster Commercial Payments Growth
- Truist's Path to Long-Term Growth: Branching Out and Going Digital
Дневной диапазон
44.50 45.46
Годовой диапазон
32.25 49.06
- Предыдущее закрытие
- 45.36
- Open
- 45.42
- Bid
- 45.00
- Ask
- 45.30
- Low
- 44.50
- High
- 45.46
- Объем
- 9.731 K
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- -0.73%
- 6-месячное изменение
- 15.74%
- Годовое изменение
- 5.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.